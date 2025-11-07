四日市市の伝統工芸「萬古焼」の器で特産のお茶を楽しむ催しが開かれるのを前に6日、会場となる四日市商工会議所でレセプションが開かれました。四日市市の伝統文化を多くの人に知ってもらおうと初めて開かれるもので、萬古焼作家15人が制作した茶碗（わん）を使って地元で生産されたお茶と和菓子が味わえます。6日のレセプションでは、実行委員長をつとめる萬古焼作家・清水醉月さんが「皆さんの力を借りて萬古の抹茶茶碗を全国に