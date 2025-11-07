伊勢神宮をはじめ、三重県内の神社の新嘗祭で供えられる神酒の完成を祝う「醸終祭」が、6日、四日市市の酒造会社「宮粼本店」で営まれました。神酒「三重の新嘗」は、伊勢神宮をはじめ県内815の各神社で営まれる新嘗祭に供えられるもので、地元産の酒米「神の穂」が使われています。6日の「醸終祭」では、杜氏によりくみ出された酒が神前に供えられた後、関係者らが玉ぐしを捧げ新酒の完成を祝いました。そして、宮粼