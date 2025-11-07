三重県亀山市の一部地域で、水道水が茶色く濁った状態となっていて、6日も給水活動が行われています。濁り水の影響を受けているのは、市の南部に位置する亀山市阿野田町や菅内町など約2700世帯です。亀山市によりますと、濁り水は今月1日から発生していて、6日現在も、市内の公民館や小学校など4カ所で給水活動が行われています。濁り水の原因について、亀山市上水道課は調査中としていますが、水道管の中の鉄さびがはがれて混入し