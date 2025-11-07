「ファミリーマート」は、11月11日（火）から、『星のカービィ』とのコラボレーションキャンペーン「カービィたちの超まんぞくフェス」を、全国の店舗で実施する。【写真】パケがかわいすぎる！「カービィのすいこみ生ハム寿司」などコラボ商品一覧■カービィの魅力がいっぱい今回開催される「カービィたちの超まんぞくフェス」は、“くいしんぼうのカービィ”をモチーフとしたコラボ商品の販売や対象商品を購入すると限定オ