「モスバーガー」は、11月12日（水）〜2026年2月下旬の期間、サンリオ人気キャラクターのマイメロディ＆クロミとコラボレーションしたおもちゃが付属する子ども向けセット「モスワイワイセット」と「低アレルゲンメニュー ドリンクとおもちゃ付きセット」を、全国の店舗で発売する。【写真】普段使いにぴったりな文具も！マイメロ＆クロミのおもちゃ全5種■おそろいリボンがかわいい今回、マイメロディが50周年、クロミが20