福岡県警嘉麻署は7日、嘉麻市の住民が10月下旬ごろ、スマートフォンでゲームを遊技中、掲示された副業広告にアクセスし、電話番号等の個人情報を入力したところ、LINEアプリに誘導され、「副業するにはお金が必要だ」などと金銭を要求される詐欺容疑事案が発生したとして、防犯メールで注意を呼びかけた。