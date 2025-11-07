一般社団法人カルチャーアンドエンタテインメント産業振興会（CEIPA）とTOYOTA GROUPが主催する日米音楽交流イベント『ennichi ’25 Japanese Music Experience LA』が、2025年12月2日（現地時間）にアメリカ・ロサンゼルスで開催される。このたび新たに、AwichとJP THE WAVYの出演が決定した。【写真】『ennichi ’25』に出演するf5ve、PSYCHIC FEVER同イベントは、日本音楽の現在地を世界に届けるショーケース『ennichi ’25