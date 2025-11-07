米男子ゴルフの秋季シリーズ、ワールドワイドテクノロジー選手権は6日、メキシコ・ロスカボスのエルカルドナル（パー72）で第1ラウンドが行われ、日没サスペンデッドで一部選手が競技を終了できなかった。日本勢はプレーを終え、順位は暫定で金谷拓実と星野陸也は69で回って44位。70をマークした久常涼は65位、大西魁斗が71で74位。競技を終えた中では、ニック・ダンラップ（米国）らが61をマークして暫定トップに立った。（共