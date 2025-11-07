◆第６３回アルゼンチン共和国杯・Ｇ２（１１月９日、東京・芝２５００メートル）昨年は白毛のハヤヤッコが制した同レースの枠順が７日に確定した。国内外のＧ１で２着２回のローシャムパーク（牡６歳、美浦・田中博康厩舎、父ハービンジャー）は２枠３番から復活Ｖを目指す。４歳馬のホーエリート（牝４歳、美浦・田島俊明厩舎、父ルーラーシップ）は６枠１１番、スティンガーグラス（牡４歳、美浦・木村哲也厩舎、父キズナ）