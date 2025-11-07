◆第６１回京王杯２歳Ｓ・Ｇ２（１１月８日、東京競馬場・芝１４００メートル）枠順が１１月７日、発表された。１６年のダービー馬・マカヒキを叔父に持つダイヤモンドノット（牡２歳、栗東・福永祐一厩舎、父ブリックスアンドモルタル）は５枠１０番。前走のもみじＳは２着に敗れるも３着馬に５馬身差つけ力を示した。ルメール騎手との新コンビで重賞初制覇を果たす。新馬勝ちから臨むシュペルリング（牡２歳、美浦・嘉藤貴行