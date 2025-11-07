冬においしさが増す大根を、さっぱり甘酢漬けに。砂糖のやさしい甘みで大根のくせがやわらぎ、葉もまるごと味わえるひと品です。パリッとした歯ざわりと爽やかな酸味で、箸休めにもぴったり。冷蔵庫で作り置きしておけば、毎日の食卓で重宝します！『大根の甘酢漬け』のレシピ材料（2人分×2回分）大根……1/3本（約450g） 大根の葉……80〜100g 〈甘酢〉砂糖……大さじ3 酢……大さじ1 塩……小さじ1 赤唐辛子の小口切り