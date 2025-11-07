海の安全を守る海上保安庁の仕事を間近で体験できるイベント「海保フェア 2025 in 立川」が11月8日、東京都立川市の海上保安試験研究センターで開催される。 海難救助に活躍するヘリコプターの展示から、普段は見ることのできないセンター業務の体験、さらには除草を担当するヤギの“働き者”な姿まで、多彩なプログラムが用意されている。 海難救助で活躍「スーパーピューマ」を間近で