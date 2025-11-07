今オフ去就が注目されていたDeNA・藤浪晋太郎投手（31）について、横須賀スタジアムで取材に応じた木村洋太球団社長は「我々としての気持ちは伝えてますし、提示するものを提示して、あとはいつ発表できるかという温度感かと思ってます」と説明。残留交渉は大詰めを迎え、契約合意が間近であることを明かした。藤浪はマイナー契約を結んだマリナーズから今年6月に自由契約となり、7月にDeNAと電撃契約し3年ぶりに日本球界復帰