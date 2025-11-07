アメリカの政府機関の一部閉鎖により、資金が枯渇した低所得者向けの食料品の購入費補助制度をめぐり、連邦地裁は6日、トランプ政権に対し全額支給するよう命じました。低所得者向けに食料品の購入費を補助する制度をめぐっては、政府機関の一部閉鎖により資金が枯渇したとして農務省が今月1日から支給を停止すると発表し、一部の連邦地裁が政府に対し、支給を継続するよう命令していました。これを受けトランプ政権は予備費を活用