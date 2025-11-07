山形県警によると、7日午前7時半ごろ、米沢市の旅館「滑川温泉福島屋」にクマ1頭が侵入したと110番があった。クマはそのまま1階にとどまり、経営する家族3人が2階に避難した。間もなく救助され、けが人はいない。