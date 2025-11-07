【ロンドン共同】スウェーデン南西部イエーテボリ近郊の空港周辺で6日、不審な無人機（ドローン）が目撃され、航空便に欠航や遅延が相次いだ。一部の到着便はデンマークの首都コペンハーゲン近郊の空港などへ着陸した。スウェーデン放送が報じた。報道によると、6日午後6時（日本時間7日午前2時）前に目撃情報があり、警察や軍が出動した。警察が捜査している。欧州では9月以降に空港や軍施設の周辺などで不審なドローンの目