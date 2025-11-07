7日午前の東京外国為替市場の円相場は、1ドル＝153円台前半で取引された。午前10時現在は前日比68銭円高ドル安の1ドル＝153円18〜19銭。ユーロは33銭円高ユーロ安の1ユーロ＝176円74〜80銭。米国で人員削減が相次いでいるとの民間調査の結果を背景に、景気の不透明感が拡大。比較的安全な資産とされる円を買ってドルを売る動きが先行した。市場関係者は「米政府機関の一部閉鎖の影響で、経済指標や統計が十分に公表されな