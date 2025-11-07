主人公・真壁有希子（天海祐希）が取調べを行う専門チーム“緊急事案対応取調班（キントリ）”のメンバーとともに数々の凶悪犯たちと心理戦を繰り広げるドラマ『緊急取調室』第5シーズン。11月6日（木）に放送された第3話では、山岳救助隊員・土門翔（羽谷勝太）が遭難者の捜索活動中に亡くなる悲劇が発生。しかし、遭難者を助けるための死と思いきや、その裏には“人間の弱さ”が招いた壮絶な真相が隠されていた。（※以下、第3話