クリップコーポレーション [東証Ｓ] が11月7日午前(10:30)に業績修正を発表。26年3月期第2四半期累計(4-9月)の連結経常損益を従来予想の900万円の黒字→4400万円の赤字(前年同期は4300万円の赤字)に下方修正し、一転して赤字見通しとなった。 なお、通期の経常利益は従来予想の1億3400万円(前期は4200万円)を据え置いた。 株探ニュース 会社側からの【修正の理由】 当第2四半期（中間期）にお