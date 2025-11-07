国際サッカー連盟(FIFA)は6日、2025年のFIFA男子世界ベストイレブン候補選手を発表した。昨年はMF久保建英(ソシエダ)がノミネートしていたが、今年は日本人選手の候補入りはなかった。ベストイレブンは各ポジションで22人ずつがノミネートし、ファン投票などで受賞選手が決定する。併せて2024年8月11日から25年8月2日までのパフォーマンスをもとに「ザ・ベストFIFA男子最優秀選手賞」の候補選手も発表された。各国代表のキャプ