国際サッカー連盟(FIFA)は6日、2025年のFIFA女子世界ベストイレブン候補選手88人を発表した。日本人選手ではGK山下杏也加(マンチェスター・Cウィメン)、MF古賀塔子(トッテナムウィメン)、MF長谷川唯(マンチェスター・Cウィメン)の3人がノミネートした。ベストイレブンはファン投票などをもとに決定する。なお「ザ・ベスト女子最優秀選手」と「ザ・ベスト女子最優秀GK」の候補選手も発表されたが、これには日本人選手のノミネ