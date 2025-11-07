【その他の画像・動画等を元記事で観る】 乃木坂46の五百城茉央が、11月10日放送のコント番組『コント・デ・ンガナ』に出演する。 ■五百城茉央が前向きだけど、ちょっとズレてるバスケ部マネージャーを熱演 ロングコートダディ、ニッポンの社長、セルライトスパ、蛙亭という、実力十分の関西コント芸人4組が、週替わりの関西ゆかりゲスト”オモ・ロ・ビト”とともに、純然たる”関西発コント”を創り上げる