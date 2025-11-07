「スターダム」なつぽいインタビュー後編（中編：スターダムに移籍後、なつぽいが繰り広げた中野たむとの抗争記者会見での「パスタ事件」の真相も語った＞＞）抗争を経て中野たむとの因縁に決着をつけ、コズミック・エンジェルズへの移籍を決断したなつぽい。しかし今度は、アクトレスガールズ時代からのもうひとりの宿命のライバル、安納サオリがスターダムに参戦する。長期休業などもありながら、今年５月には安納サオリ