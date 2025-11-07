¡Ö¥¹¥¿¡¼¥À¥à¡×¤Ê¤Ä¤Ý¤¤¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼ÃæÊÔ¡ÊÁ°ÊÔ¡§¥¹¥¿¡¼¥À¥à¡Ö¥ê¥ó¥°¤ÎÍÅÀº¡×¤¬¿¶¤êÊÖ¤ë¥ê¥ó¥°¤Ø¤ÎÆ»½÷Í¥¤ÎÌ´¤âÄÉ¤¤¤«¤±¤ë¤Ê¤«¤Ç¡ÖËÜÅö¤Î¥×¥í¥ì¥¹¡×¤òÃ¡¤­¹þ¤Þ¤ì¤¿Æü¡¹¡ä¡ä¡Ë¥¢¥¯¥È¥ì¥¹¥¬¡¼¥ë¥º¤Ç¥×¥í¥ì¥¹¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿¤Î¤Á¡¢¥ì¥¸¥§¥ó¥É¡¦ËÙÅÄÍ´Èþ»Ò¤È¤ÎÀï¤¤¤Ç"ËÜÅö¤Î¥×¥í¥ì¥¹"¤òÃ¡¤­¹þ¤Þ¤ì¡¢Sareee¡Ê¥µ¥ê¡¼¡Ë¤Î»Õ¾¢¤Ç¤¢¤ë°ËÆ£·°¤ÎÆ»¾ì¤Ç¥×¥í¥ì¥¹¤ò´ðÁÃ¤«¤é³Ø¤ó¤À¤Ê¤Ä¤Ý¤¤¡£¤½¤Î¸å¡¢°ÜÀÒ¤ò·Ð¤ÆÃæÌî¤¿¤à¤È¤ÎÁÔÀä¤Ê¹³Áè¤ò·«¤ê¹­