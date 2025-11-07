「スターダム」なつぽいインタビュー前編スターダムの"リングの妖精"として華麗なファイトを見せるなつぽい。そのアクロバティックな動きは、12年間打ち込んだバトントワリングで培われたものだ。しかしプロレスラーとしてのキャリアは、女優への夢を追いかけるなかで"逃げ"の選択肢を断つために飛び込んだ世界だった。インタビュー前編では、なつぽいの幼少期から、過酷な伊藤道場での修業、そしてスターダム電撃加入に至る