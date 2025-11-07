来週15日から始まるデフリンピックの東京大会をまえに、きのう（6日）、選手団が東京都知事を表敬訪問し、大会への意気込みや決意を語りました。「デフリンピック」は聴覚障害がある「ろう者」によるスポーツの国際大会で、来週15日から日本では初の開催となる東京大会が開幕し、世界のおよそ3000人の選手が21の競技に臨みます。開幕を来週にひかえ、6日、東京選出の選手団45人が都庁を訪れ、意気込みを語るとともに知事からの激励