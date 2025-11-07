6日夕方、大分県中津市の県道で軽乗用車2台と原付バイクが絡む交通事故が発生し、原付バイクに乗っていた51歳の男性が意識不明の重体になっています。 【写真を見る】県道交差点で原付バイクが軽乗用車2台と衝突男性が意識不明の重体大分・中津市 6日午後5時頃、中津市永添の県道・万田ー四日市線の信号機のない交差点に左折しながら進入した軽乗用車と、右側から直進していた原付バイクが衝突。さらに原付バイクは対