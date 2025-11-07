ブラジルで6日、気候変動対策を話し合う国際会議COP30の首脳級会合が始まりました。会合では、対策に後ろ向きなアメリカのトランプ大統領を批判する発言も出ています。COP30首脳級会合は6日、ブラジル北部ベレンで開幕しました。会合には、フランスのマクロン大統領、イギリスのスターマー首相が出席する一方、アメリカのトランプ大統領や日本の高市首相は欠席しています。ロイター通信によりますと、6日の会合の中で、チリの大統