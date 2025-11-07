お笑い芸人の餅田コシヒカリ（31）が7日までにインスタグラムを更新。自身になりすました偽アカウントについて注意喚起を行った。餅田はストーリーズに偽アカウントの画像を貼り付け「私の偽垢（現在は凍結中）が私的な動画を送ってほしいと悪さをしているそうです」と言及。「私のアカウントは公式マーク付きのこのアカウントだけです」と説明し、「メッセージきたら即座に通報してください！絶対に許さないです」と呼びかけた。