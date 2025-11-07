「制コレ24」メンバーで、グラビア界で存在感を確立させている小森香乃の最新デジタル写真集『幻夏』が本日7日にリリースされる。【写真】「制コレ」小森香乃・デジタル写真集『幻夏』書影「週刊ヤングジャンプ」（集英社）主催『制コレ24』メンバーとして活躍し、グラビア界で存在感を確立させている小森香乃。さらには数々の舞台や、今年10月に公開された映画『ソーゾク』に出演するなど、女優としても着実にキャリアを積ん