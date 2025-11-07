ＤｅＮＡは７日、微生物などの小さな力を社会に生かすことを主な目的に活動するバイオ企業群「ちとせグループ」と、２３年から共同で進めてきた腸内環境データに基づく選手サポート「ちとせメソッド」に関する記者発表会を行った。今回の取り組みはちとせグループが長年培ってきた腸内細菌叢（そう）の研究知見をもとに、ＤｅＮＡ選手一人ひとりの体質や食習慣に合わせて最適な食事設計を行い、パフォーマンス向上をサポートす