大リーグは６日（日本時間７日）、打撃部門のベストナインにあたる「シルバースラッガー賞」を発表。ナ・リーグのＤＨ部門では大谷翔平（ドジャース）が３年連続４度目の受賞となった。チーム部門ではドジャースが獲得。ドジャースの公式インスタグラムでは「ＳｉｌｖｅｒＳｌｕｇｇｅｒＴｅａｍｏｆｔｈｅＹｅａｒ」の表示と、選手たちの姿が投稿された。この投稿には山本由伸を含むたくさんの「いいね！」が集ま