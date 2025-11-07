PGAからiPhone 17シリーズに対応した、PUレザー素材のフリップカバーが登場。上品で手触り良く、機能的に使えるスマートフォンカバーです☆ PGA Premium Style「iPhone 17用 フリップカバー」 対応機種・価格：iPhone 17用 2,980円(税込)、iPhone 17 Pro用 2,980円(税込)、iPhone 17 Air用 3,180円(税込)、iPhone 17 Pro Max用 3,180円(税込)販売店舗：Dtimes公式通販『DtimesStore』Amazn店など スマートフ