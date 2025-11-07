７日午前７時４５分頃、京都府福知山市前田新町の市道交差点で、「登校中の子どもが車にはねられた」と通行人から１１９番があった。府警福知山署と福知山市消防本部によると、登校中の小学６年の女子児童２人が軽乗用車と接触し、病院に搬送された。軽傷で命に別条はないという。現場はＪＲ福知山駅から東約３キロの住宅街。同署が事故原因を調べている。