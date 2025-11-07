テレビ東京の相内優香アナウンサー（３９）が７日、インスタグラムで第１子女児を出産したことを報告した。夫は元ＮＨＫの青井実アナウンサー。相内アナはインスタグラムで「私事で恐縮ではございますが、先日、元気な女の子を出産いたしました」と報告。「高齢出産ということもあり、不安が尽きず、無事に出産を終えてから、ご報告の運びとなりました」とつづった。「担当番組のＷＢＳでは、４月から日中の仕事にシフトする