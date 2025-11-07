韓国・慶州で行われ11月1日に閉幕したAPEC首脳会議。高市早苗首相が日本の国旗と韓国の国旗（太極旗）に一礼したことが韓国で大きな話題となっている。これまで高市首相は、韓国でどのように見られてきたのか。現在の印象は？在韓ジャーナリストの金敬哲氏が寄稿した。【画像】韓国の国旗「太極旗」にお辞儀をする高市首相11月1日、APEC首脳会議の集合記念撮影時に李在明韓国大統領と挨拶をする高市早苗首相©EPA=時事◆