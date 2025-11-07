日本航空（JAL）は、東京/羽田〜福岡で11月に臨時便を設定した。11月28日に1往復を運航する。機材は国際線仕様のボーイング737-800型機を使用する。これにより同日には、1日18往復を運航することになる。■ダイヤJL395東京/羽田（16：45）〜福岡（19：00）／11月28日JL396福岡（20：15）〜東京/羽田（21：55）／11月28日