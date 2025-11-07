台風26号は勢力を強めながらフィリピンを通り、週明けにかけて台湾に接近する見込みです。先島諸島や南西諸島などでは週明け以降雨風ともに強まるなど、影響が出るおそれがあります。台風26号は、7日(金)午前6時現在、フィリピンの東にあって、時速15キロで北西に進んでいます。中心気圧は975ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は30メートルです。台風は7日のうちに中心付近の最大風速が35メートルと「強い」勢力になる予想です。