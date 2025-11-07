¡ÎU-17WÇÕ¡ÏÆüËÜ £°¡Ý£° ¥Ë¥å¡¼¥«¥ì¥É¥Ë¥¢¡¿11·î£¶Æü¡¿Aspire Zone - Pitch£±»î¹ç¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿½Ö´Ö¡¢¥Ë¥å¡¼¥«¥ì¥É¥Ë¥¢¤ÎÁª¼ê¤¿¤Á¤Ï¡¢¾¡Íø¤òÄÏ¤ó¤À¤«¤Î¤è¤¦¤Ë´î¤ó¤À¡£¥Ô¥Ã¥Á¾å¤Ç¤ÏÍº¶«¤Ó¤¬¤¢¤¬¤ê¡¢¥Ù¥ó¥Á¤Ç¤âÂç¤Ï¤·¤ã¤®¡£°ìÊý¤ÇÆüËÜÂ¦¤Ï¡¢¥°¥ë¡¼¥×¥¹¥Æ¡¼¥¸ÇÔÂà¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¤«¤Î¤è¤¦¤ÊÊ·°Ïµ¤¡£Áª¼ê¤¿¤Á¤ÏÍîÃÀ¤·¤¿ÍÍ»Ò¤Ç¥í¥Ã¥«¡¼¥ë¡¼¥à¤Ë°ú¤­¾å¤²¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£11·î£¶Æü¤Ë¹Ô¤Ê¤ï¤ì¤¿U-17¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤ÎGSÂè£²Àá¡£×¢»³Ë¾´ÆÆÄ¤¬Î¨¤¤¤ëÆüËÜ