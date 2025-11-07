【ニューヨーク＝平沢祐】米大リーグ機構は６日、ポジション別に最も打撃に優れた選手に贈られる「シルバースラッガー賞」の受賞者を発表し、ドジャースの大谷がナ・リーグ指名打者（ＤＨ）部門で選ばれた。ア・リーグのエンゼルス時代を含め通算で３年連続４度目の受賞。ア・リーグ外野手部門で３度受賞のイチローを抜いて日本人選手で単独最多となった。大谷は今季、自己最多の５５本塁打を放ち、打率２割８分２厘、１０２打