東京都中野区のマンション一室で2024年9月、住人で公認会計士の男性の首にはさみを刺して死亡させたとして、傷害致死罪に問われた無職佐藤琴美被告（26）は7日、東京地裁の初公判で「はさみを刺していない」と無罪を主張した。