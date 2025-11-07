アメリカの研究によると、極貧の人は最も幸福度が低いが、意外にも2番目に低いのはお金持ちの家に生まれて、働く必要がない人なのだという。作家の橘玲さんは「いまはまだ年収800万円以下という人は、むしろラッキーと考えよう。そのラインに到達するまで、あなたの幸福度は上がり続けるのだから」という――。（第3回／全5回）※本稿は、橘玲、樺山美夏『しんどい世の中でどうすれば幸せになれますか？』（文響社）の一部を再編集