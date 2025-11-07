先月、さいたま市岩槻区の路上で20代の女性に性的暴行を加えたなどとして、とび職の男が逮捕されました。強盗・不同意性交の疑いで逮捕されたのは、千葉県野田市のとび職・小林芳人容疑者（30）です。小林容疑者は先月28日、さいたま市岩槻区の路上で20代の女性に性的暴行を加えたうえ、スマホ1台を奪った疑いがもたれています。警察によりますと、小林容疑者は、女性がイヤホンを耳につけて音楽を聴きながら歩いていたところ、背