「言葉」をテーマに語り合う俵万智さん（左）と鈴木俊貴さん＝２４日、東京都新宿区「言葉」をテーマにした本がベストセラーになっている著者の対談は、驚きと笑いに満ちていた。「生きる言葉」（新潮新書）を刊行した歌人の俵万智さんと、「僕には鳥の言葉がわかる」（小学館）を出した動物言語学者の鈴木俊貴さんが２４日、東京都新宿区の紀伊国屋ホールで「つなぐ言葉、羽ばたく言葉」と題して語り合った。秋の読書推進月間