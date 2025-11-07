展覧会「アンチ・アクション彼女たち、それぞれの応答と挑戦」が３０日まで、豊田市美術館で開催。以後、東京国立近代美術館、兵庫県立美術館へ巡回。図版は本書６６、６７ページ（江見絹子氏）からフェミニズムに関する本は赤やピンクの装丁のものが多いなか、シルバーとイエローの表紙が印象的だ。「アンチ・アクション」は美術史学者の中嶋泉さんが生んだ言葉で、戦後、欧米から日本に流入したモダンアートの二つの潮流――