絵・大村雪乃 子どもは生まれてくる家庭を選べない。酒を飲んで帰ってきた父親が家族に罵声を浴びせる。やがて夫婦喧嘩（げんか）となり、父親が家族に暴力を振るう。それでも幼い子どもたちはどうにもできない。だから心を凍りつかせ、無表情になって、ひたすら今の時間が通り過ぎるのを待つ。やがて大人になり、親子の体力差もなくなってくれば、そうした恐怖の場面も減るだろう。けれども、小さいころに体に染み込んだ暴力