シム・ウンギョンさん=有村蓮撮影つげ義春さんの短編漫画「海辺の叙景」「ほんやら洞のべんさん」をもとにした映画「旅と日々」が11月7日から公開されます。ある脚本家の「旅」を通して、夏の海、冬の山中の煌めきを丹念にとらえ、最後には「旅」の醍醐味を観客に感じさせる本作。主人公となる脚本家・李を演じたシム・ウンギョンさんに、つげ作品への思いや、脚本家を演じる上で準備したことなどを聞きました。（文：若林良写