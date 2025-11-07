ＤｅＮＡの木村洋太球団社長が７日、横須賀スタジアムで報道陣の取材に応じ、藤浪晋太郎投手との来季契約合意に近いことを明かした。木村社長は「我々としての気持ちは伝えていますし、提示するものは提示していて。あとはいつ発表できるかというような温度感かなと思っております」と語った。また海外ＦＡ権の行使を検討している桑原については「我々として当然残ってほしい選手と思っている。コミュニケーションをとってい