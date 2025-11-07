7日朝、山形県米沢市の滑川温泉の旅館にクマが出没したと110番通報がありました。旅館の家族3人は2階からパトカーに避難していたということです。7日午前7時半ごろ、米沢市の滑川温泉・福島屋の1階にクマが出没したと警察に通報がありました。警察によりますと、クマは体長1.5メートルぐらいで居座ったままだということです。旅館を経営する家族3人は2階に一時避難し、非常階段を使ってパトカーに避難しました。