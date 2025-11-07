長嶋茂雄さんの専属広報を長く務めた小俣進さん（７４）は、投手として広島、巨人、ロッテなどでプレーした。神奈川・藤沢商（現藤沢翔陵）から社会人野球を経て、ドラフト５位で広島に入団。３度のトレードを経験して１３年の現役生活を送った。高校から入部した社会人野球では、いきなりチームの解散という苦境に立たされたが、移籍によってプロ野球への道は開けていった。◇◇１９７２年度のドラフトで社会人野球の